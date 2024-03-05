9 марта на сцене Vegas City Hall пройдет концерт-лекция одного из лучших камерных оркестров мира «ВиртуозыМосквы»

Кажется, что музыканты и учёные — физики, биологи, химики — так далеки друг от друга и занимаются совсем не связанными друг с другом вещами! Но это совсем не так: музыканты камерного оркестра «Виртуозы Москвы» вместе со своими друзьями-учёными придумали целую музыкальную лабораторию — цикл концертов для детей, в котором рассказывают и показывают, как устроена музыка внутри, и как тесно на самом деле она переплетается с разными науками — физикой, математикой, географией.

© пресс-служба

Яркие образы, интересные истории и даже физические эксперименты на сцене не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых, а концерт одного из лучших камерных оркестров мира напомнит, что музыка — это всё же далеко не только наука.

На первой лекции-концерте «Музыка и физика» зрители узнают, как рождаются звуки в музыкальных инструментах камерного оркестра (в каждом инструменте – совершенно по-разному!), почему наши уши их слышат и как получается, что мы отличаем музыку от шума, а звук скрипки – от звука валторны, а также причём тут архитектура?!

Концерт проведет Филипп Рябов, инженер-физик и специалист по физике звука.

Программа-сюрприз, исполняется без дирижёра.

Больше информации по ссылке.