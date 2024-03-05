Весна начинается в VEGAS!

8 Марта – это больше, чем праздник. Это особое настроение! В честь праздника, ТРК VEGAS приглашает любимых гостей на первое музыкальное мероприятие этой весны.

© пресс-служба «Крокус Групп»

Встречаем долгожданную весну в VEGAS: в воскресенье, 10 марта, гостей ждут сразу несколько крутых событий, участником которых может стать любой желающий.

VEGAS Крокус Сити

В воскресенье, 10 марта, 19:00, в VEGAS Крокус Сити состоится концерт популярной певицы Саши Савельевой – участницы первого реалити-шоу «Фабрика звезд» и солистки поп-группы «Фабрика». Зрителей концерта ждут автограф-сессия, большой розыгрыш призов от партнеров VEGAS и самые позитивные эмоции.

VEGAS Кунцево

В воскресенье, 10 марта в 19:00, в VEGAS Кунцево пройдет концерт группы «Мохито» – ярких, дерзких хитмейкеров, исполнителей хитов: «Руки прочь», «В жизни так бывает», «Разрывай танцпол», «Счастье в простом» и многих других. Это дуэт Дианы Оболашвили (участницы проекта «Голос» команды Л. Агутина) и Влада Сударевского (автора и исполнителя).

Всех зрителей концерта ждут автограф-сессия и большой розыгрыш призов от партнеров VEGAS, позитивные эмоции и незабываемые впечатления от встречи с музыкантами.

VEGAS Каширское

В 16:00 в зоне «Фудкорт №1» состоится увлекательный мастер-класс «Психология. Алгоритмы успеха» Ольги Малышевой – психолога/цифролога/нейрокоуча со степенью международного образца МВА.

В 19:00 на ледовом катке гостей ждет концерт Гузель Хасановой – певицы и композитора, победительницы «Новой Фабрики Звезд», обладательницы премии «Нового радио». Исполнительницы песен «Найди меня», «Свет простых фонарей», «Темная полоса» в дуэте со Стасом Пьеха и многих других.

Гости всех концертов примут участие в большом розыгрыше призов от партнеров VEGAS!

Вас ждут любимые песни в исполнении талантливых артистов, автограф-сессии и самые позитивные эмоции.