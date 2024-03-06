Строительство трех жилых корпусов по реновации завершено в Измайлове

Строительство трех жилых корпусов по программе реновации завершено в столичном районе Измайлово. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

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С его слов, здания расположены по адресу Сиреневый бульвар, участки 4/7 и 4/7а. Стиль, архитектура и ландшафтный дизайн новостройки "перекликаются" с соседними домами, сказал он и добавил, что на первых этажах корпусов откроются коммерческие объекты, а пешеходную зону "впишут" в единую благоустроенную дорожную сеть кварталов.

Новостройка состоит из трех корпусов переменной этажности, в каждом из которых по три подъезда. Здания соединены между собой подземной парковкой. Фасады корпусов выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей бежево-серых и коричневых оттенков, облицованных кирпичом. На них также установили металлические корзины для кондиционеров.

Всего в зданиях 539 квартир, из которых 302 – однокомнатные, 146 – двухкомнатные, 92 – трехкомнатные и 9 – четырехкомнатные. Два жилых помещения адаптировали для маломобильных горожан.

На первом этаже новостройки расположены вестибюль, входная группа, лифтовой холл, колясочная, зона с почтовыми ящиками, технические помещения и кладовая для хранения уборочного инвентаря. Корпуса расположены прямоугольником, тем самым формируя закрытый двор. Там установили две детские площадки с резиновым покрытием, спортивную зону, а также благоустроили места тихого отдыха.

Ранее сообщалось, что два жилых корпуса на 609 квартир по реновации введут в эксплуатацию в 2025 году. По словам Загрутдинова, они расположатся по адресу 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1. В данный момент строители там монтируют фундаментную плиту, указал глава Депстроя.