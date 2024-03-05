Февральские снегопады и ветреная погода помогли очистить воздух в Москве

Обильные февральские снегопады и ветреная погода способствовали очищению воздуха в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«В феврале в Москве погода большую часть месяца способствовала рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Обильные снегопады в начале и в середине месяца способствовали очищению воздушного бассейна. В целом осадков выпало выше нормы, также большую часть февраля сохранялась ветреная погода, благоприятно сказавшаяся на качестве атмосферного воздуха», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в феврале среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ не превышали гигиенических нормативов, а уровень загрязнения воздуха характеризовался как пониженный.

«В долгосрочной динамике также отмечается положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ: за 10 лет концентрации загрязняющих веществ в городском воздухе снизились до 2,5 раза», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется более 50 автоматическими станциями контроля ГПБУ «Мосэкомониторинг» в непрерывном режиме.