Собянин открыл южный вестибюль МЦД «Лианозово»

Завершено строительство 50-го московского городского вокзала на МЦД — «Лианозово». 5 марта его южный вестибюль открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

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Всего пару лет назад в Лианозове работала только старенькая железнодорожная платформа. А уже сегодня, отметил Сергей Собянин, здесь пересекаются МЦД-1 и метро, а также наземный городской транспорт.

— В сентябре прошлого года станцию МЦД-1 перенесли ближе к новой станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, связали их переходом. Теперь пересесть с одного транспорта на другой можно всего за две–три минуты, не выходя на улицу, — рассказал глава города.

Открытый 5 марта южный вестибюль позволил сократить время пересадки между первым диаметром и наземным городским транспортом в 4 раза, с 12 до 3 минут, — это серьезная экономия времени для пассажиров.

Напомним, что раньше для прохода к станции нужно было делать крюк вдоль шоссе.

— Ожидаем, что к 2030 году пассажиропоток станции «Лианозово» МЦД-1 вырастет на 67 процентов. А всем московским городским вокзалом будут пользоваться до 44 тысяч человек в сутки, — добавил мэр Москвы.

Общая площадь вокзала составляет свыше 7 тысяч квадратных метров. Там есть лифты, эскалаторы, навесы на всю длину платформы, интуитивно понятная навигация, современные информационные табло. Инфраструктура удобна и маломобильным пассажирам, и родителям с маленькими детьми.

В столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры также сообщают, что в ближайшее время маршруты автобусов со стороны Дубнинской улицы перенесут еще ближе к городскому вокзалу на новую отстойно-разворотную площадку. А еще будут открыты дополнительные тоннели из вестибюлей через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Кроме того, рядом появится торговый центр.

КСТАТИ

До запуска МЦД-1 «Лианозово» этой станцией пользовались всего чуть более 9 тысяч человек, а сейчас новым московским городским вокзалом пользуются около 30 тысяч человек ежедневно. И эта цифра в перспективе будет только расти.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Движение по первым диаметрам открыто в 2019 году. Сегодня сеть МЦД включает четыре диаметра — всего 303 километра и 136 станций.

ЦИФРА

44 тысячи человек в сутки в перспективе составит общий пассажиропоток нового московского городского вокзала «Лианозово» на МЦД-1