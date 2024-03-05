Москвичи смогут отправить баллы «Миллиона призов» на благотворительность

Москвичи, проголосовавшие в онлайн-формате на выборах президента России, смогут поучаствовать в акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в пресс-службе программы.

© Вечерняя Москва

Победители акции смогут направить выигранные баллы в один из благотворительных фондов-партнеров, которые помогают людям с ограниченными возможностями, детям с тяжелыми заболеваниями и малоимущим семьям, а также животным в приютах. Всего с акцией сотрудничают более чем 110 таких организаций, среди которых «Справедливая помощь доктора Лизы», «Детские сердца», «Подарок ангелу», «Память поколений» и другие.

Со времени введения такой возможности фонды получили от жителей столицы свыше 330 миллионов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Акция программы «Миллион призов» — «Выбираем вместе 2024» пройдет во время выборов президента РФ 15–17 марта. Ее участниками станут москвичи, проголосовавшие онлайн. В качестве призов разыграют баллы, которые можно будет не только отправить в благотворительные фонды, но и обменять другие на товары и услуги партнеров программы.