Синоптики назвали самую холодную ночь на неделе

Ночь на четверг, 7 марта, станет самой холодной на этой неделе в столице. Местами температура опустится до минус 18 градусов. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

— Облаков в небе будет мало, и воздух остынет до минус 10-15 градусов, а местами и до минус 18 градусов, — говорится в сообщении.

Температура воздуха 7 марта днем будет варьироваться от минус 4 до плюс 1 градуса. Средний фон температур окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы, передает портал центра погоды «Метеоновости».

В начале марта погода в столичном регионе будет равномерной, без характерных скачков температур и колебаний атмосферного давления. При этом закончатся снегопады, но их сменят кратковременные дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Температурный фон в столице на 8 марта прогнозируется ниже нормы на два градуса, это соответствует значениям февраля. По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, следующий период оттепели в Москве ожидается не раньше 9 марта.