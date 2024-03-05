Автопробег в честь 90-летия Юрия Гагарина начался в Москве
Автопробег в честь 90-летия Юрия Гагарина стартовал от Музея космонавтики в Москве. Об этом стало известно во вторник, 5 марта.
Участники проедут по памятным местам, связанным с биографией первого космонавта, а также посетят космодром Байконур. Автопробег пройдет по 20 городам и поселкам стран СНГ в течение 17 дней и будет включать в себя выступления выдающихся деятелей ракетно-космической отрасли. Это мероприятие является частью международного проекта «Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали!».
20 марта на стартовой площадке №1 «Гагаринский старт» планируется митинг, а в Байконуре, в канун перед стартом международного российско-белорусского экипажа, пройдет концерт. По окончании автопробега состоится премьера фильма о Гагарине и о связанных с ним достижениях в космической сфере, передает ТАСС.
На площади у стен Музея Победы в июле завершился автопробег «По дорогам войны». В общей сложности агитпробег «По дорогам войны» продлился 19 дней. Он прошел по городам-героям, городам воинской славы и трудовой доблести. Маршрут стартовал 22 июня в Череповце.