Автопробег в честь 90-летия Юрия Гагарина начался в Москве

Автопробег в честь 90-летия Юрия Гагарина стартовал от Музея космонавтики в Москве. Об этом стало известно во вторник, 5 марта.

Участники проедут по памятным местам, связанным с биографией первого космонавта, а также посетят космодром Байконур. Автопробег пройдет по 20 городам и поселкам стран СНГ в течение 17 дней и будет включать в себя выступления выдающихся деятелей ракетно-космической отрасли. Это мероприятие является частью международного проекта «Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали!».

20 марта на стартовой площадке №1 «Гагаринский старт» планируется митинг, а в Байконуре, в канун перед стартом международного российско-белорусского экипажа, пройдет концерт. По окончании автопробега состоится премьера фильма о Гагарине и о связанных с ним достижениях в космической сфере, передает ТАСС.