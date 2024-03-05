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Адреса 11 жилым корпусам присвоили в Даниловском районе

На юге столицы присвоили адреса 11 домам, находящимся на завершающей стадии строительства. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Адреса 11 жилым корпусам присвоили в Даниловском районе
© Вечерняя Москва

— В Даниловском районе столицы комплексу многоквартирных домов, образующему крупный жилой квартал, присвоены адреса. Он возводится рядом со спортивным кластером, в состав которого войдет обновленный стадион «Торпедо». Шесть секций зарегистрированы по адресу улица Эдуарда Стрельцова, дом 2, корпус 1, а еще пять — по адресу улица Эдуарда Стрельцова, дом 2, корпус 2, — рассказал он.

Жилые корпуса планируется ввести в эксплуатацию до конца июня 2024 года. Их общая площадь превысит 282 тысячи квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году в Москве появилось более 330 тысяч новых адресов. Больше всего их присвоили на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов, а также Южного административного округа — 74 и 38,8 тысячи объектов соответственно.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичное правительство по итогам 2023 года выделило порядка 84,84 гектара земли во всех округах столицы для реализации программы реновации.

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