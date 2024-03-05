Более чем на 200 участках в Москве установят новые светофоры
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в этом году установит новые и модернизирует имеющиеся светофоры по 270 адресам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 5 марта.
— В 2024 году мы обновим светофоры по 202 адресам: заменим оборудование, установим дополнительные секции, звуковые сигналы. Еще в 68 точках разместим новые объекты. Это аварийные участки, пешеходные переходы вблизи школ, больниц, парков, станций и метро и других мест притяжения, — рассказал он.
В центре города установят светофор на пешеходном переходе у медицинского колледжа № 7 по адресу Николоямская улица, дом 33, строение 1, где при пересечении дороги пострадал человек, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Столичные дороги стали самыми безопасными в России. Дорожное движение в городе круглосуточно контролирует ситуационный центр Центра организации дорожного движения, который считается самой современной системой отслеживания транспорта в Европе. Специалисты ЦОДД задействуют в работе камеры, светофоры, датчики и табло.