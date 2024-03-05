Музей Победы пригласил москвичей на лекцию для подготовки к «Диктанту Победы»

Лекция, посвященная освобождению Крымского полуострова, состоится в Музее Победы 7 марта. Об этом во вторник, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Мероприятие начнется в 17:00. Оно пройдет в рамках «Открытого лектория», направленного на подготовку москвичей к ежегодной акции «Диктант Победы». На лекции доктор исторических наук Виктор Владиславович Сеничкин расскажет слушателям о военной операции, начатой 8 апреля 1944 года. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Музея Победы.

Лекции по подготовке к «Диктанту Победы» будут проводиться в Музее Победы еженедельно до конца апреля. Также встречи пройдут в 15 отечественных музеях — участниках Международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.