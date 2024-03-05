Музей Победы пригласил москвичей на лекцию для подготовки к «Диктанту Победы»
Лекция, посвященная освобождению Крымского полуострова, состоится в Музее Победы 7 марта. Об этом во вторник, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.
Мероприятие начнется в 17:00. Оно пройдет в рамках «Открытого лектория», направленного на подготовку москвичей к ежегодной акции «Диктант Победы». На лекции доктор исторических наук Виктор Владиславович Сеничкин расскажет слушателям о военной операции, начатой 8 апреля 1944 года. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Музея Победы.
Лекции по подготовке к «Диктанту Победы» будут проводиться в Музее Победы еженедельно до конца апреля. Также встречи пройдут в 15 отечественных музеях — участниках Международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.
В конце февраля стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «История большой страны» для школьных музеев. В рамках мероприятия учреждения представили собственные патриотические межрегиональные проекты. Участвовать могут педагоги и ученики общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, а также воспитанники творческих коллективов, студий и детских объединений.