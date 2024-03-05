Посетительницам Московской усадьбы Деда Мороза вручат цветы 8 марта

Посетительницам Московской усадьбы Деда Мороза 8 марта вручат цветы от зимнего волшебника. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в пресс-службе усадьбы.

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— Всем представительницам прекрасного пола, кто в этот день придет на экскурсию, Дедушка Мороз подарит цветы, — рассказали в службе.

Также в Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут загадать новогоднее желание и сфотографироваться с зимним волшебником. А в социальных сетях столичной усадьбы пройдет розыгрыш книги-путеводителя по парку «Кузьминки» с автографом Деда Мороза.

Вход в ржевский филиал Музея Победы 8 марта для женщин будет свободным. Учреждение включает в себя музей «Ставка Сталина» и мемориал Советскому солдату с музейным павильоном.

Парковка на всех столичных улицах будет бесплатной 8 и 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. 10 марта в Москве введут режим воскресенья. Парковки будут бесплатны везде, за исключением улиц, тарифы на которых составляют 380 и 450 рублей в час.