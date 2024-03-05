Второй этап благоустройства стартовал возле вокзала «Зеленоград-Крюково»

Стартовали работы второго этапа благоустройства возле московского городского вокзала «Зеленоград-Крюково» на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Эта станция является конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра «Ленинградско-Казанский», который соединил в августе прошлого года Зеленоград и подмосковный город Раменское. Главная цель проводимых работ – улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, в границы второго этапа вошли участки ул. Новокрюковская от Проектируемого проезда №898 до ул. Ленина и ул. Ленина от Новокрюковской до ул. Заводская», – отметил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили строительно-бытовой городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов.

«В рамках проекта обновим почти 1,5 тыс. кв. м асфальта на тротуарах, привокзальную площадь и прилегающие территории замостим гранитной плиткой, заменим около 4,5 тыс. «квадратов» асфальта на проезжей части и во внутридворовых проездах.

Установим почти 20 современных фонарей и семь уличных торшеров, нерегулируемые наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, поставим три новых остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами, сделаем велопарковки», – добавил он.