В Измайлове построили три жилых корпуса по программе реновации

<p>Три дома для переселения участников программы реновации возвели на Сиреневом бульваре (участки 4/7 и 4/7а) в районе Измайлово. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства <a title="" href="https://www.mos.ru/ds/structure/person/19272093" target="" rel="">Рафик Загрутдинов</a>.</p> <p>Корпуса переменной этажности, объединенные подземной автостоянкой, возвели по индивидуальному проекту. Фасады зданий выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей бежево-серых и коричневых оттенков, облицованных кирпичом. На них установлены металлические корзины для кондиционеров. Крыша украшена декоративным парапетом, а входные группы оформлены витражным остеклением.</p> <blockquote>«Стиль,<strong> </strong>архитектура и ландшафтный дизайн корпусов перекликаются с соседними домами. На первых этажах откроют точки услуг и магазины, пешеходную зону впишут в единую благоустроенную дорожную сеть», — отметил Рафик Загрутдинов.</blockquote> <p>В корпусах 539 квартир (302 однокомнатные, 146 двухкомнатных, 82 трехкомнатные и девять четырехкомнатных). Две из них оборудовали для маломобильных жильцов: установили специальную сантехнику, увеличили ширину коридоров и дверных проемов. Готовая улучшенная отделка в квартирах соответствует стандартам программы реновации.</p> <p>В вестибюлях корпусов, каждый из которых состоит из трех подъездов, разместили лифтовые холлы, колясочные, помещения для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения. В подъездах установили по два лифта грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов, оборудованных визуальными и тактильными средствами информации.</p> <p>Входы, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали на одном уровне с землей, чтобы взрослые с детскими колясками и маломобильные жильцы могли попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в подъезд будет препятствовать скольжению в любое время года.</p> <p>Здания расположены в форме прямоугольника и образуют закрытый двор, в котором обустроены две игровые детские площадки, спортивная зона и места отдыха.</p> <p>Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на <a title="" href="https://www.mos.ru/city/projects/national/" target="" rel="">сайте</a>. </p> <p>Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 домов, в которых проживают около одного миллиона москвичей.</p> <h2><a href="https://www.mos.ru/city/projects/renovation/">Подробнее о программе реновации </a></h2>