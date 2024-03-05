Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 марта

Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными в честь Международного женского дня 8 и 9 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

«Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц», — написал Собянин в своем telegram-канале.

По его словам, 10 марта парковка будет осуществляться без оплаты, поскольку для нее будут действовать тарифы, предусмотренные для воскресенья. Исключение составят лишь те улицы, где действуют повышенные тарифы в размере 380 и 450 рублей в час. Собянин отметил, что парковочные зоны, оборудованные шлагбаумами, сохранят свои обычные платные тарифы и будут функционировать в обычном режиме.