Москвичам рассказали о погоде 8 марта

В Москве 8 марта ожидается облачная погода с небольшим снегом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в пятницу воздух в столице прогреется до +2℃. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.