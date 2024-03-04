Дептранс подготовил мастер-классы к 8 марта на Южном речном вокзале

«С 12:00 до 14:00 – мастер-класс по макияжу с раздачей подарков от школы макияжа (выставочный зал, первый этаж). С 13:00 до 14:00 – мастер-класс по изготовлению брошек от бренда «НечегоНадеть» (выставочный зал, первый этаж», – говорится в сообщении.

Также с 12:00 до 15:00 пройдет выступление артиста проекта «Музыка в метро» (выставочный зал, первый этаж). Написание портретов посетительниц от художника РОСИЗО будет организовано в фойе на первом этаже. Кроме этого, посетителей ждет игротека от «Мосигры» в холле на втором этаже и фотозона с цветами на первом этаже в выставочном зале.