Вход в Музей «Г.О.Р.А.» 8 марта станет бесплатным для женщин

Вход в филиал Музея Победы — музей «Г.О.Р.А.» 8 марта станет бесплатным для всех женщин. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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На главной сцене филиала в этот день прозвучат стихи поэтов Серебряного века в исполнении драматической актрисы Софьи Артемовой. Артистка также представит отрывок из спектакля «Вдовий пароход».

О вкладе представительниц прекрасного пола в Победу над фашизмом гости музея узнают во время лекции «Женщины в Великой Отечественной войне», а любителей кино ждет бесплатный показ музыкальной комедии режиссера Григория Александрова «Светлый путь».

Вход в ржевский филиал Музея Победы 8 марта для женщин также будет свободным. Учреждение включает в себя музей «Ставка Сталина» и мемориал Советскому солдату с музейным павильоном.

В честь 8 Марта в столице пройдет традиционная акция «Вам, любимые», в рамках которой свыше 500 волонтеров подарят москвичкам цветы более чем на 100 площадках города.