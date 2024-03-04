Москвичей предупредили об ухудшении погоды и гололедице вечером 4 марта

В столичном регионе в вечерние часы понедельника, 4 марта, ожидается ухудшение походных условий. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

— С 19:00 до 22:00 в Москве в пределах МКАД и ТиНАО и в Московской области ожидаются переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений и гололедица, — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным прогноза, в вечерние часы прогнозируется похолодание до минус 5 градусов, передает портал «Метеоновости».

В столичном регионе на предстоящей неделе, с 4 по 10 марта, большое влияние на формирование погодных условий окажут теплый антициклон и область высокого давления. Также в эти дни в Москве будет малооблачно и без осадков. При этом первые дни марта в Москве обещают быть не самыми теплыми.

Как «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, уже начиная со вторника, 5 марта, дневная температура в регионе опустится до отрицательных значений. В ночные часы столбики термометров могут достигнуть минус 14 градусов.