Собянин рассказал о создании уникального кинопарка «Москино»

Москва — крупнейший центр отечественной и один из ведущих центров глобальной киноиндустрии. Сегодня в столице снимают 90 процентов российских фильмов — около 260 проектов ежегодно. Об этом в понедельник, 4 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Так, в Москве продолжается создание крупнейшего в мире кинопарка для натурных съемок «Москино». На территории 1113 гектаров разместят 64 объекта — натурные съемочные площадки и павильоны. В рамках первой очереди создания кинопарка на площади 180 гектаров уже построены 12 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Кроме того, отметил мэр, в марте 2023 года правительство города приступило к реорганизации территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения имени академика А. И. Целикова. Там будет создан инновационный кластер «Метмаш».

Собянин также рассказал о возрождении Киностудии имени Максима Горького. В 2023-м на киностудии открылись шесть цифровых креативных студий и новый павильон виртуального продакшена, передает официальный сайт мэра Москвы.