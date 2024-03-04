В Москве в 2024 году отремонтируют пять набережных

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в Москве пять набережных в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году запланировано обновление пяти набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 110 тыс. погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что работы пройдут на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных, участке от Крымского моста до причала "Парк Горького".
"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства заверил, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.