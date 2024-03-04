В Москве в 2024 году отремонтируют пять набережных

"В этом году запланировано обновление пяти набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 110 тыс. погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - сказал Бирюков.