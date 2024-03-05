Тематическую «Тройку» выпустили в честь юбилея концертного зала «Зарядье»
В честь юбилея концертного зала «Зарядье» выпустили карту «Тройка» с обновленным тематическим дизайном. Об этом во вторник, 5 марта, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В качестве иллюстрации для проездной карты выбрали скрипку в виде конструктора, представляющего совокупность разных классических музыкальных инструментов в оркестре.
Купить тематическую «Тройку» можно в магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также на стойках «Живое общение» и в интернет-магазине, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Мэр Москвы Сергей Собянин 2 марта рассказал о крупнейшем музыкальном инструменте города и об одном из самых больших среди европейских стран — концертном органе зала «Зарядье». Этот инструмент на протяжении нескольких лет изготавливался во Франции и был спроектирован специально для столичного концертного зала.
Ко дню рождения Большой кольцевой линии метро (БКЛ) также выпустили тематическую карту «Тройка». На ней изображены светящиеся БКЛ и Московское центральное кольцо (МЦК) на фоне звездного ночного неба.