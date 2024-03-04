Собянин: более 150 тысяч москвичей получили современное жилье по реновации

Свыше 150 тысяч горожан получили современное жилье по реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным. Также мэр Москвы и президент РФ обсудили основные результаты социального-экономического развития столицы в прошлом году и планы дальнейшей реализации крупных городских программ развития промышленности, культуры, соцсферы и транспорта.

По мнению мэра, итоги 2023 года в Москве – одни из самых лучших за всю современную историю. С его слов, продолжается рост инвестиций в недвижимость, в том числе коммерческую, а также жилищное строительство. В столице продолжается программа реновации, сказал он и добавил, что к 2027 году планируется построить новые дома для еще 350 тысяч участников программы.

Также градоначальник отметил важный индикатор высокой экономической активности города – рост объемов ввода недвижимости. По его словам, в целом за период с 2021 по 2023 год в Москве ввели в эксплуатацию 44,8 миллиона квадратных метров недвижимости, что в 3,7 раза больше, чем с 2009 по 2011 год. В прошлом году, продолжил Собянин, было возведено 15,4 миллиона "квадратов" недвижимости.

Кроме того, около половины вводимой недвижимости составляет жилье – 21,9 тысячи "квадратов", введенных в эксплуатацию в 2021–2023 годах, в том числе 7,3 миллиона "квадратов" в 2023-м. Вторая же половина, указал мэр, – это соцобъекты и коммерческая недвижимость, которая обеспечивает создание новых рабочих мест. Это промышленные технопарки, производственные и офисно-деловые здания, ТРЦ, детсады, школы и поликлиники.