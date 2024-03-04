Собянин доложил президенту Путину о рекордном росте промышленности и инвестиций в Москве

«Городской бюджет развивается. Инвестиции, если посмотреть, что с ними происходит, конечно, в разные годы по-разному, но если взять более крупные периоды, трехлетние, например, с 2009 по 2011 годы, то у нас объем инвестиций вырос с 2 трлн до 17 трлн, даже в сопоставимых ценах это в 3,7 раза: это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается, и объекты интеллектуальной собственности. Город демонстрирует очень высокую динамику благодаря вашей поддержке, правительства», – сказал Собянин.