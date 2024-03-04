"В рамках акции "Москва - с заботой об истории" в Главархив Москвы поступили новые фото ВДНХ. Их передала жительница города Елена Лыткина. Новые кадры сделал фотограф-любитель Николай Кушневский в середине прошлого века. На всех черно-белых фотографиях запечатлены павильоны, фонтан "Золотой колос" и розарий на ВДНХ. Также в этой подборке можно увидеть кадр, снятый в Московском планетарии", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что всего им было передано на вечное хранение 45 кадров. После того как экспертная комиссия Главархива проведет анализ исторической ценности представленных снимков, некоторые из них войдут в фонд Главархива, и их можно будет посмотреть в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", в разделе "Московская фотолетопись". Еще больше исторических фотографий, снятых во время строительства павильонов ВДНХ или в моменты проведения там выставок, можно увидеть в книге Главархива "От ВСВХ к ВДНХ". В издании собраны фотографии из фондов с конца 1930-х годов и до наших дней. Кроме того, в Главархиве хранится серия открыток, выпущенных в разные годы ХХ века и посвященных ВДНХ.