Москвичам рассказали, как обслуживается БКЛ метро во время ночного перерыва

За исправностью указателей на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро специалисты следят во время ночных перерывов. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Большой объем работ специалисты выполняют ночью. Они проверяют техническую исправность навигационных элементов в метро и на станциях Московского центрального кольца, при необходимости обновляют информацию, чтобы пассажиры всегда могли легко ориентироваться, — рассказал он.

Всего, по словам Ликсутова, на БКЛ установлено свыше 2,5 тысячи указателей. Сотрудники следят за состоянием креплений, металлического короба, проводов и светодиодов, а также очищают элементы от загрязнений, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».