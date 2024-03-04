В Москве оборот сферы услуг населению в 2023 году вырос на 10,5%

Оборот сферы услуг населению в Москве вырос на 10,5% в прошлом году по сравнению с показателями 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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"Объем услуг населению в 2023 году составил 3,3 трлн рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 10,5% по сравнению с 2022 годом. <...> Столичная сфера услуг населению чувствует себя уверенно, рост в прошлом году показали большинство сегментов отрасли. Например, выручка сферы культуры и спорта в 2023 году увеличилась на 17% - до 115,2 млрд рублей. Этому способствовало открытие новых и реконструкция уже существующих в городе спортивно-досуговых объектов, восстановление туризма, в первую очередь внутреннего, которое сказалось на посещаемости культурных и спортивных мероприятий", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, электронные сервисы, среди которых онлайн-кинотеатры, облачные хранилища, подписки на игровые сервисы, заработали в прошлом году почти на 15% больше, чем в 2022 году, - 211,8 млрд рублей. Гостиничный и туристический сектор нарастил объемы продаж почти на 14% - до 128,6 млрд рублей.

Оборот услуг организаций коммерческого образования вырос почти на 10% - до 243,3 млрд рублей. Сфера бытовых услуг показала прирост выручки на 8% - до 204,1 млрд рублей.