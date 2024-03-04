Синоптик спрогнозировал похолодание и снег в Москве

«Ожидаем похолодание. Во вторник, среду, четверг будут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Если вчера в Москве было почти +6 °С, то сегодня уже +3...+5 °С. Во вторник +1...+3 °С, а в четверг и пятницу — около 0 °С», — рассказал он ТАСС.