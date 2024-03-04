Более 3500 москвичей получили квартиры по реновации в феврале

Свыше 3,5 тысячи жителей Москвы получили новые квартиры по программе реновации в феврале этого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

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"Правообладателями современных квартир в 115 новостройках в феврале стали свыше 3,5 тысячи жителей 183 старых домов. Это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го", – отметил он.

Гаман добавил, что всего с начала года жилье по программе реновации получили уже более 6,4 тысячи горожан. Больше всего договоров заключили жители районов Метрогородок, Коньково и Кузьминки – 437, 360 и 301 человек соответственно. На сегодняшний день новостройки по программе реновации возводятся во всех административных округах столицы. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что наибольшее количество жилья по реновации возводится в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах – 44, 42 и 30 домов соответственно.