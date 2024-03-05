Москвичей предупредили о заморозках, которые придут в столицу после 17:00, из-за которых на дорогах может появиться гололедица. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

— Сегодня после 17:00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, — говорится в сообщении.

Пешеходам следует быть более аккуратными на улице, а автолюбителям — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В начале марта погода в столичном регионе будет равномерной, без характерных скачков температур и колебаний атмосферного давления. При этом закончатся снегопады, но их сменят кратковременные дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Температурный фон в столице на 8 марта прогнозируется ниже нормы на два градуса, это соответствует значениям февраля. По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, следующий период оттепели в Москве ожидается не раньше 9 марта.