Премьер-министр Йемена побывал с экскурсией в Московском метрополитене

Йеменский премьер-министр Ахмед бен Мубарак побывал с экскурсией в Московском метрополитене. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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"Иностранной делегации показали станции "Площадь Революции" и "Смоленская". Также гости проехали по Арбатско-Покровской линии", – говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что йеменская делегация высоко оценила уровень развития и технологичность метро. Они отметили короткие интервалы между поездами и точность соблюдения расписания, а также современные поезда и удобную систему пассажирских сервисов.