Москвичей предупредили о возвращении морозов 6 марта
В середине предстоящей недели температура в Москве опустится до минусовых значений. Об этом сообщил глава центра «METEO» Александр Шувалов, передает NEWS.ru.
Начало недели, 4 и 5 марта будет достаточно теплым, но 6 марта значительно похолодает.
«Со среды москвичей ожидают осадки в виде дождя, а также понижение температуры», — сказал Шувалов.
Ночью ожидается минус 4–6 градусов, днем — минус 1–4 градуса. Неделя будет преимущественно облачной.
Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал, что с 4 по 10 марта аномальные морозы прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке. Они вызваны мощнейшим антициклоном.
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