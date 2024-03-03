Москвичей предупредили о возвращении морозов

В середине предстоящей недели температура в Москве опустится до минусовых значений. Об этом сообщил глава центра «METEO» Александр Шувалов, передает NEWS.ru.

Начало недели, 4 и 5 марта будет достаточно теплым, но 6 марта значительно похолодает.

«Со среды москвичей ожидают осадки в виде дождя, а также понижение температуры», — сказал Шувалов.

Ночью ожидается минус 4–6 градусов, днем — минус 1–4 градуса. Неделя будет преимущественно облачной.