Барабаны и аквариум: что теряли на станциях пассажиры БКЛ за год

За год с момента полного открытия Большой кольцевой линии метро (БКЛ) москвичи и гости столицы забыли в транспорте и на станциях множество интересных вещей — от барабанной установки до аквариума. Об этом в воскресенье, 3 марта, рассказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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По его словам, всего на БКЛ оставили свыше 3,5 тысячи предметов. При этом чаще всего забывали перчатки, головные уборы и солнцезащитные очки.

— Мы просим пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене. Но если все же это произошло, то все найденные предметы мы отправляем на хранение, — отметил заммэра.

Максим Ликсутов напомнил, что три склада забытых вещей, где можно найти свои «потеряшки», находятся на станциях метро «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр», следует из публикации в Telegram-канале.