Фасады трех домов с изображениями животных капитально отремонтировали в Москве

В Москве отремонтировали фасады трех домов, украшенных изображениями животных, в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы.

© пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Речь идет об объектах, расположенных на улице Садовой-Кудринской, в Большом Кисловском и Даевом переулках. Здания были возведены в столице в 1912–1913 годах в неоклассическом стиле.

Дом на Садовой-Кудринской украшают маски львов на барельефах на уровне третьего этажа. Объект считается шедевром неоклассицизма. В ходе капремонта специалисты расчистили и промыли детали фасадов, восстановили поврежденные участки кирпичной кладки, восстановили барельефы и полуколонны. Кроме того, фасад окрасили в "цвет лунного рока" и светло-желтый, а элементы в светло-коричневый "теплый тауп".

В подъезде восстановили исторические перила – их расчистили от множества слоев краски, докомпановали и заново окрасили. В холле оформили помещение для хранения детских колясок. Кроме этого, в доме полностью заменили сеть электроснабжения.

Здание в Большом Кисловском переулке украшает лепнина в виде козьих голов. Этот дом возведен симметрично с выделенными по фасаду двумя полукруглыми эркерами. Специалисты восстановили лепнину, привели в порядок карниз дома, обновили краску на фасадах и провели другие необходимые работы. Финальными штрихами стали обновление цоколя, замена отливов и водосточных труб дома.

Объект в Даевом переулке представляет собой дом с одним подъездом на 25 квартир. Фасад первого этажа украшен маскаронами в виде львиных голов. Первый этаж здания выделен рустом, в уровне второго, четвертого и шестого этажа расположены межэтажные карнизы. Работы по капитальному ремонту фасада начались с его расчистки и промывки, а далее с ремонта штукатурного слоя, восстановления поврежденных участков кирпичной кладки и выветренных швов. Уже на подготовленную фасадную поверхность специалисты нанесли свежее окрасочное покрытие: фасад окрасили в светло-коричневый "цвет песчаника", а архитектурные элементы – в холодный белый.