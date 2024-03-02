Стали известны итоги тестового голосования о вырубке тополей в Москве

"Голоса распределились практически поровну. С небольшим отрывом лидировал вариант "Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья". За него проголосовали 37% участников. При этом среди голосующих с помощью бумажного бюллетеня этот вариант пользовался большей популярностью, набрав 44%. На втором и третьем месте по популярности - "Решение надо оставить специалистам" и "Тополя не надо вырубать". Такие варианты выбрали 32% и 31% голосующих соответственно", - подвели итоги голосования в Общественном штабе по наблюдения за выборами в Москве.