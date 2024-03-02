Стали известны итоги тестового голосования о вырубке тополей в Москве
В Москве подвели итоги тестового голосования перед выборами президента России, которое прошло 2 марта с 10 до 14 часов. Горожанам предлагалось ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".
"Голоса распределились практически поровну. С небольшим отрывом лидировал вариант "Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья". За него проголосовали 37% участников. При этом среди голосующих с помощью бумажного бюллетеня этот вариант пользовался большей популярностью, набрав 44%. На втором и третьем месте по популярности - "Решение надо оставить специалистам" и "Тополя не надо вырубать". Такие варианты выбрали 32% и 31% голосующих соответственно", - подвели итоги голосования в Общественном штабе по наблюдения за выборами в Москве.
Участниками тестового голосования стали 716 тысяч человек. Тест позволил проверить систему электронного голосования на устойчивость к большим нагрузкам, а избиратели смогли понять, как устроено онлайн-голосование. Результаты голосования будут переданы городским властям, чтобы они могли учитывать их при принятии решений.
Напомним, с 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента страны.
Впервые в мире при выборах такого уровня и масштаба будет использоваться система дистанционного электронного голосования - в Москве на региональной платформе elec.mos.ru, а еще в 28 регионах на федеральной платформе на портале vybory.gov.ru. Причем столичным избирателям, в отличие от жителей других регионов, подавать предварительное заявление об электронном голосовании не нужно.