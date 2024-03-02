Карту «Тройка» с тематическим дизайном выпустили к первой годовщине БКЛ

Ко дню рождения Большой кольцевой линии (БКЛ) выпустили тематическую карту «Тройка». Об этом в субботу, 2 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На новой «Тройке» изображены светящиеся БКЛ и Московское центральное кольцо (МЦК) на фоне звездного ночного неба.

— Ровно год назад самое большое метрокольцо замкнулось и сделало поездки пассажиров еще быстрее и комфортнее, — говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель мэра Москвы, глава столичного дептранса Максим Ликсутов рассказал, что купить новую карту можно во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», на стойках «Живое общение», а еще в интернет-магазине, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, выставка, приуроченная к году со дня открытия БКЛ, открылась на станциях «Петровский парк» и «Савеловская». В экспозицию вошли 50 лучших работ членов Ассоциации художников-пленэристов России.