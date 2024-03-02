«К сожалению, зима не отпускает и произойдёт смена процесса. Вместо тёплой и спокойной погоды азиатского антициклона с северо-запада надвигается скандинавский антициклон. Снег 6 марта и 7-8 марта понижение температуры до однозначных значений — порядка -4...-9 °С ночью и в дневные часы будет -1...-4 °С», — рассказал он.