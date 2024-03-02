Московский метрополитен обновил инсталляции «Два сердца» к годовщине полного открытия БКЛ

К первой годовщине полного запуска Большой кольцевой линии Московский метрополитен обновил инсталляции высотой 2,5 метра «Два сердца» с надписью «БКЛ». Увидеть их можно в течение двух недель около станций метро «Проспект Мира» и «Парк культуры» Кольцевой линии, «Октябрьская» Калужско-Рижской линии, «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии, «Чистые пруды», «Баррикадная» и «Улица 1905 года».

«В честь годовщины Большой кольцевой линии мы обновили рядом с семью станциями метро инсталляции “Два сердца” — можно будет сделать памятные фотографии», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим ЛиксМаксим Ликсутов.

Полный ввод Большой кольцевой линии (БКЛ) — главное транспортное событие в жизни Москвы за последние 70 лет, сопоставимое с открытием Кольцевой линии метро. Это один из ключевых проектов не только отечественного, но и мирового метростроения. Линию построили всего за 10 лет. Старт движению 1 марта 2023 года дали Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин.

БКЛ соединила 34 района Москвы. У пассажиров появилась возможность строить десятки новых вариантов маршрутов, поездки стали быстрее и удобнее. Новая линия в некоторых случаях позволяет экономить до 45 минут в день. БКЛ уже стала одной из самых востребованных линий в московском метро, разгрузив до 23 процентов Кольцевую линию и до 12 процентов — радиальные.

На Большой кольцевой линии горожанам помогают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, на восьми станциях расположены площадки проекта «Музыка в метро», а на трех станциях находятся стойки «Живое общение». На всех станциях БКЛ есть стикеры проекта «Потерялся? Не уходи».