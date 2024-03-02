Синоптик рассказала о замерзающем тумане в Подмосковье

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в Telegram-канале, что в ночь на субботу в Домодедово Московской области наблюдался замерзающий туман.

© Газета.Ru

По словам Поздняковой, туман наблюдался в Московской, Тверской и Калужской областях — видимость ухудшалась до 300–500 м.

Наиболее опасная обстановка сложилась в Домодедово. Как рассказала синоптик, там при отрицательной температуре и видимости не более 50 м наблюдался замерзающий туман. Однако, судя по онлайн-табло, нарушений в работе аэропорта не было.

До этого Росгидрометцентр сообщал, что днем 2 марта в Москве температура будет колебаться в диапазоне 2-4°C тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что средняя температура воздуха в Москве начиная со среды может опуститься до 10°C мороза и ниже.