Тестирование системы электронного голосования перед выборами началось в Москве

В Москве началось тестирование системы электронного голосования перед предстоящими выборами президента России, который пройдут в период с 15 по 17 марта.

Голосование продлится с 10:00 до 14:00. В его рамках москвичам предложат ответить на вопрос о том, следует ли вырубать в столице тополя, чтобы избежать его пуха на улицах.

Принять участие в голосовании могут москвичи, достигшие совершеннолетия, обладающие регистрацией в городе и имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Тестирование системы поможет горожанам заранее познакомиться с особенностями голосования, а разработчикам еще раз протестировать систему, передает официальный сайт мэра Москвы.

ЦИК России на заседании 9 февраля утвердила текст бюллетеня на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Впервые с 2008 года в бюллетень войдет всего четыре кандидата. Выборы пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года.