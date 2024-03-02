Еще восемь поликлиник капитально отремонтируют на северо-западе Москвы

"Среди поликлиник, которые сейчас находятся в ремонте, четыре взрослых и две детских общей площадью более 33 тысяч квадратных метров. Они расположены в Северном Тушине, Хорошево-Мневниках, Строгине, Куркине, Покровском-Стрешневе и Митине", – цитируют пресс-службу на портале мэра и правительства Москвы .

В ходе капитального ремонта в зданиях заменят инженерные системы, лифты, окна и двери, утеплят фасады и проведут другие работы. Прилегающие к зданиям территории благоустроят. Более того, все поликлиники оборудуют для маломобильных пациентов. В обновленных медучреждениях появится новое оборудование, включая маммографы, рентгеновские и аппараты компьютерной томографии. До этого в округе привели в порядок 15 поликлиник. Их модернизировали в рамках первого этапа реализации программы. Ранее стало известно, что капремонт корпуса № 10 Боткинской больницы выполнили более чем на 45%.