Синоптики рассказали, когда метеорологическая весна придет в Москву

В текущем году метеорологическая весна в столице может наступить уже в конце марта — начале апреля. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

— Напомним, что по новым климатическим нормам климатическая весна в столице начинается 21 марта. Именно с этого дня температура воздуха, по средним многолетним данным, становится устойчиво выше ноля градусов, а средняя дата схода снежного покрова в XXI веке приходится на 6 апреля, — говорится в сообщении.

Метеорологи добавили, что март прогнозируется прохладным, с обилием снега. Ожидается, что снежный покров полностью сойдет во второй декаде второго весеннего месяца. Поэтому снег может выпасть и на 8 марта, предупредили специалисты.

Среди прочего, синоптики отметили, что за прошедшую зиму примерно на пятую часть была превышена норма осадков. Даже в первый день весны высота снежного покрова составляет 57 сантиметров. Такая цифра выше в 1,5 раза климатической нормы, передает портал «Метеовести».