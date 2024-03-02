Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве на 8 марта

Руководитель руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода на 8 марта в Москве.

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— Выходные в честь 8 Марта, к сожалению, тоже будут холодными. Нас ждет почти январская погода: ночью — до минус 13 градусов, а днем — от минус 5 до минус 8, — рассказал синоптик.

При этом в разговоре с MSK1.RU он также добавил, что в марте погода будет очень нестабильной и делать дальние прогнозы невозможно.

В начале марта погода в столичном регионе будет равномерной, без характерных скачков температур и колебаний атмосферного давления. При этом закончатся снегопады, но их сменят кратковременные дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Возращение морозов ожидается в Москве с 6 марта. Столбики термометров в столице в этот день могут опуститься до минус 10 градусов. При этом переменчивая погода будет наблюдаться в марте не только в Москве, но и на всей территории России.