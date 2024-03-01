Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 1 марта, поделилась кадрами с милым поведением кошки по кличке Муха.

На опубликованном ролике представительница семейства кошачьих трется об ноги барана, которому киперы собираются стричь копыта. Муха так и ластится к нему, пока тот лежит на коленках у сотрудников зоосада.

— Пока стрижем копыта барану Киму, кошка Муха пришла потереться, — следует из подписи к публикации.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во Всемирный день кошек рассказала необычные факты о когтистых обитателях зоосада. Находящийся на грани исчезновения леопард Мизер, по словам гендиректора, обладает отличным зрением, острым слухом и обонянием. Акулова отметила, что популяция этой дальневосточной кошки в природе и в неволе практически равна.