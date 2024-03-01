Собянин рассказал о модернизации крупнейшего детского стационара Москвы

В Морозовской детской городской клинической больнице намерены отреставрировать исторический амбулаторный корпус. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Здание 1901 года постройки обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Сегодня в нем располагаются лабораторная служба и административные помещения», – добавил он.

Как напомнил мэр, в 2017 году в Москве достроили новый корпус больницы, переведя в здание существенную часть отделений. Позднее на базе отреставрированного девятого корпуса открыли первый в стране Городской центр детской трансфузиологии. Также с обновлением заработали педиатрический и паллиативный корпуса. На данный момент процесс модернизации Морозовской детской городской клинической больницы продолжается.