Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

1 марта 2023 года в Москве открыли Большую кольцевую линию (БКЛ). С того момента по ней совершили уже более 340 млн поездок, в будни ею пользуется свыше 1,3 млн пассажиров, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

«Год назад мы вместе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным открыли сквозное движение по Большой кольцевой линии московского метро. Мегапроект, реализованный за рекордные 10 лет. Крупнейшее в мире подземное метрокольцо протяженностью 70 километров. Новое сердце московского метро. Сегодня, как это и бывает с удачными проектами, кажется, что БКЛ была всегда», — рассказал мэр Москвы.

БКЛ спроектировали для максимальной разгрузки Кольцевой и радиальных линий метро — на многих перегонах пассажиропоток снизился до 23 %. Новые маршруты и короткие пересадки позволяют экономить до 45 минут в пути. В итоге более 10 % поездок здесь совершают до этого не использовавшие городской транспорт пассажиры: это оказалось удобнее, чем ездить на машине и такси. По линии курсирует около 100 отечественных поездов «Москва-2020», бесшумных, просторных, с интерактивными элементами, сквозным проходом и USB-зарядками у каждого сиденья.

Большая кольцевая стимулирует развитие прилегающих территорий: в 2013–2030 годах инвестиции в строительство возле нее составит около 5,2 трлн рублей. Уже в этом году линия выйдет на самоокупаемость: налоговые доходы превысят расходы на ее возведение. Кроме того, БКЛ способствует долгосрочному развитию московского метро: сейчас строят Троицкую и Рублево-Архангельскую ветки, подготовительные и проектные работы идут на Бирюлевском радиусе.

«Сегодня, в первую годовщину БКЛ, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто вложил свои силы, знания и частичку души в строительство нового сердца Московского метрополитена», — сказал Сергей Собянин.