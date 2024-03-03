Дом по программе реновации возведут на улице Летчика Бабушкина

Для облицовки фасадов здания будут использовать материалы с разной фактурой: клинкерный кирпич коричневого цвета и крупноформатные композитные панели светлого оттенка.

© Проектное решение

На улице Летчика Бабушкина построят дом по программе реновации. Его проект согласовали в Москомархитектуре. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя ведомства Сергей Кузнецов.

«Для облицовки фасадов односекционного здания решено использовать материалы с разной фактурой: клинкерный кирпич коричневого цвета и крупноформатные композитные панели светлого оттенка. Общая площадь комплекса составит около 12 тысяч квадратных метров», — отметил Сергей Кузнецов.

Первые этажи дома сделают нежилыми — они предназначены для вестибюлей, лифтовых холлов, комнат дежурного, кладовых для хранения уборочного инвентаря, технических помещений и почтовых ящиков. Здесь также могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Во дворе обустроят несколько игровых площадок для детей, установят спортивные тренажеры, а в местах для отдыха появятся лавочки. Кроме того, планируют высадить многолетние растения, включая крупные кустарники и деревья.

Как ранее отмечал Сергей Собянин, всего на северо-востоке столицы в программу реновации вошло 499 домов, где живут 86,5 тысячи человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.