Ледовую аллею на набережной в парке Горького закрыли для посещения

Ледовую аллею на набережной в парке Горького в Москве закрыли для посещения 1 марта
Ледовая аллея на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве, где в ночь на пятницу произошел пожар, будет закрыта для посещения 1 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.
"По техническим причинам ледовая аллея на Пушкинской набережной сегодня будет закрыта. Приносим свои искренние извинения и надеемся, что это не испортит вам отдых на катке", - говорится в сообщении.
Ранее в парке горели пять павильонов кафе, площадь пожара составила 200 кв. м.