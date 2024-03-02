Выходные в Москве будут «по-мартовски теплыми»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о том, какая погода установится в Москве на эти выходные.

Синоптик рассказал, что погода на выходных ожидается солнечной в столице за счет попадания под влияние антициклона, усиливающегося с юго-востока. Так, несмотря на возвращение ночных морозов, погода днем ожидается солнечной или облачной с прояснениями.

«Вероятность осадков стремится к нулю. По ночам температура будет в зоне отрицательных значений: от нуля до семи градусов ниже нуля. А вот днем температура будет уверенно перебираться на отметки положительной шкалы, столбики термометров будут колебаться в диапазоне от одного до четырех градусов», - рассказал Леус.

Как отметил эксперт, такая температура сохранится в столичном регионе вплоть до конца понедельника. При этом москвичам стоит ожидать, что вместе с теплой погодой в город придет и повышенное давление.

«Давление в столице будет на 5-10 единиц превышать норму», - предупредил Леус.