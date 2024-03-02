Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до минус 6 градусов.

Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.